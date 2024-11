Lanazione.it - Fantini, mano più pesante. Palio di stop a Velluto. Salta il 2025 Tamurè. Ammonizione per Tittia

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

di Laura Valdesi SIENA, il fantino che ha vinto ilnella Lupa, rischia undi squalifica. E dunque dire Provenzano. La sua colpa, ritiene l’assessore delegato Giuseppe Giordano, è di "aver messo in atto nella parte bassa del canape continui tentativi di ostacolo nei confronti della rivale Istrice che, pertanto, aveva difficoltà a mantenere la propria posizione. Questi ultimi sono stati attenzionati dal mossiere che ha sollecitato il fantino della Lupa a creare lo spazio necessario per far rientrare in seconda posizione l’Istrice". Ha dunque violato l’articolo 64 del Regolamento. Ma una delle questioni sicuramente più interessanti, al centro del dibattito in attesa delle proposte di punizione, è quella del ’tondino’. Aveva colpito, infatti, che, "in modo del tutto inusuale – scrive l’assessore Giordano – durante il tondino, ha fermato repentinamente il proprio cavallo così da ostacolare quello dell’Istrice, impedendone il normale proseguimento lungo il percorso".