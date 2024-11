Ilrestodelcarlino.it - "Cara Vuelle, vincerà chi ha i nervi più saldi"

Tomassini da quanto tempo non torna a Pesaro da avversario? "Era la stagione 2011/12, io giocavo a Venezia, mentre la ’Scavo’ era quella di Hackett, Jumaine Jones, White e compagnia. Perdemmo e ci eliminarono anche in Coppa Italia". Invece l’ultima volta che ha indossato la maglia della? "C’erano Marques Green ed Eric Williams, con Dalmonte in panchina. Ma di quell’ultimo periodo a Pesaro ricordo con piacere proprio la promozione dalla serie A2. Ero molto giovane, ne è passato di tempo, oggi ne ho 35". E a Rimini sta giocando alla grande. "Dopo essermi rotto lo stesso ginocchio due volte mi ci voleva. Ma è tutta la squadra che è in palla: il fatto di aver confermato sei giocatori e lo stesso coach ci ha indubbiamente avvantaggiato, perché c’era già una struttura con degli automatismi dentro.