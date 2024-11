Rompipallone.it - Cagliari Milan, Leao è l’unica nota lieta: il dato parla chiaro, non accadeva da mesi

Ultimo aggiornamento 9 Novembre 2024 21:52 di Giacomo AuriemmaBella prestazione di Rafa, una delle poche note liete nel pari delcontro il. Rossoneri ancora in difficoltà in classifica. Una settimana da incorniciare per il talento portoghese Rafael. L’asso rossonero ha iniziato malissimo la stagione ed era costantemente sotto attacco sia dai media che dai tifosi ma ora finalmente qualcosa è cambiato.è stato tra i migliori contro il Real Madrid ed è stato il migliore in campo in Sardegna.Due gol e una prestazione sublime, tante belle giocate e ilche è stato decisivo nell’anno dello scudetto. Lampi del talento lusitano e l’unico vero rimpianto risiede nel risultato con ilche impatta sul 3 a 3 e perde altri punti preziosi dalle prime posizioni. La lotta scudetto sembra al momento utopia ma in questo momento anche la zona Champions non sembra un obiettivo facile da raggiungere.