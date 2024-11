Liberoquotidiano.it - "Attenzione alla navigazione, Gps fuori uso": la Corea del Nord passa all'attacco, tensione alle stelle

È una guerra nemmeno troppo fredda quella che da quasi settant'anni si combatte nella penisolana, fatta di proclami roboanti, occasionali scontri a fuoco, duelli marittimi e sfoggio di capacità missilistiche. Ma da qualche tempo è anche una guerra ibrida, fatta di cyberattacchi e disturbi di ogni genere tra i quali quelli che da venerdì ladelconduce contro navi e aerei civili indel Sud, di cui disturba il segnale Gps. Ad accusare Pyongyang è l'esercito sudno, in un momento diintornodel, che poco più di una settimana fa ha lanciato un missile presentato come il più avanzato del suo arsenale hargato il conflitto in Ucraina inviando migliaia di soldati per aiutare la Russia. Il tutto mentre il mondo cerca di capire quali saranno l'atteggiamento e le prime mosse di Donald Trump nei molti scenari di crisi mondiali.