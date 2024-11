Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli a Isernia, trasferta carica d’insidie

Ultimo allenamento di rifinitura oggi per l’di Simone Seccardini poi la partenza per il Molise per una gara sicuramente ricca di insidie contro l’Iserina. Seccardini in questa settimana si è raccomandato con i suoi di entrare in campo subito molto concentrati. Il tecnico bianconero spera di recuperare l’attaccante Francesco Maio, ma una decisione verrà presa soltanto oggi pomeriggio. La città dinel frattempo si prepara ad ospitare la sfida di domani pomeriggio alle ore 14.30. Per cercare di fermare la corsa dei bianconeri del patron Graziano Giordani, ieri i ‘pentri’ hanno annunciato l’acquisizione dell’argentino Fabricio Conci Carozo. Esterno a tutta fascia, ambidestro, nato a Cordoba, classe 1998 è già a disposizione del mister Domenico Farrocco e sarà disponibile già dalla gara di domani.