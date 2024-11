Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, ‘modello Garisenda’: "Serve un gruppo di esperti per assicurare il sistema idrico"

Unper mettere in sicurezza il. Matteo Lepore ne è sicuro: per rispondere a future alluvioniundidedicato, che sappia "ragionare in maniera nuova e strategica", dotando l’amministrazione di "un punto di vista più strutturato". Il sindaco lo ha detto chiaro e tondo intervenendo in commissione ‘Urbanistica’, battendo sul nodo dei tempi, perché questo "non vuole essere un piano da presentare nell’anno del mai, ma da realizzare già nei prossimi mesi". "Abbiamo bisogno che insieme a Governo, Regione, Agenzia del Delta del Po e consorzi dei canali si costruisca una proposta per intervenire nella salvaguardia idrica – puntualizza Lepore –. Ed è fondamentale capire che, anche venissero finanziati quei 4,5 miliardi di piani speciali, non ci sono le risorse adeguate per il Comune e, quindi, occorre accelerare per costruire la progettazione".