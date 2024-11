Iltempo.it - Agenti feriti per l'aggressione di anarchici e antagonisti. E la sinistra tace ancora

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Sono tre glirimastioggi a Bologna, nel corso degli scontri conche volevano impedire il corteo autorizzato di Casapound e Rete dei patrioti. Lo ha annunciato il questore Antonio Sbordone in una nota in cui la questura fa il punto sulle tre manifestazioni di oggi nel capoluogo emiliano. Il questore ha sottolineato come le forze dell'ordine siano state aggredite, «in modo particolarmente vile, vista la sproporzione numerica dei facinorosi rispetto agli, che hanno subito il lancio di bottiglie, mazze e bombe carta». «Tre colleghi sono rimastie a loro va la mia vicinanza e l'augurio di una veloce guarigione», ha detto Sbordone. In due occasioni, durante il corteo di oggi a Bologna,armati e a volto coperto hanno tentato di aggredire gli, con tre che come detto sono rimastinegli scontri.