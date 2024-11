Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2024 ore 19:15

DELL’8 NOVEMBREORE 19.05 SARA SPANOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SULLA A12TARQUINIA AL MOMENTO DI CONO 2 KM DI CODA TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIAPASSIAMO AL RACCORDO ANULAREIN CARREGGITA ESTERNA ANCORA CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO E VIA APPIASTESSA SITUAZIONE TRA LA CASSIA BIS E L’A24TERAMOSUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DALLA CAPITALE TRA LA TENGENZIALE E VIA DELLA SERENISSIMACODE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN ENTRAMBE LE DIREZIONISI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIAINFINE RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE OSTIAPER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICOÈ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24FINO ALLE ORE 20.