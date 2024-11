Anteprima24.it - Verso Inter-Napoli, Conte: “Ci confronteremo con i più forti. Lukaku? Non è determinante il singolo”

Tempo di lettura: 3 minuti“Domenica giochiamo la partita a Milano, la nostra idea non è di andare a fare da sparring partner con l’aspettando che ci tirino i cazzotti. Ci vogliamo misurare con i nostri reali valori, cercando di fare la partita, questo è l’aspetto giusto per crescere al di là del risultato. Poi noi ci arriviamo da primi in classifica, e l’obiettivo a fine partita è rimanere in testa”. Lo ha detto il tecnico delAntonio, nella consueta conferenza stampa a quarantotto ore dalla sfida contro l’.“Affrontiamo – ha proseguito – la squadra che in questi anni si è dimostrata la più forte, hanno lavorato benissimo e oggi si mettono in una posizione più alta rispetto alle altre antagoniste, per il bellissimo lavoro che hanno fatto da dirigenti a allenatore e calciatori.