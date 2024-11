Tutto.tv - UeD, Fabio “scappa” da Gemma, Barbara sbugiarda Vincenzo: “Parla male dello staff”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti daGalgani e. Tra i due ci sono state delle incomprensioni. Successivamente, poi, si èto anche di altri esponenti, soprattutto del Trono Over, tra cui Mario Cusitore, Morena, Margherita,De Santi,e Ilaria. Incomprensioni traa Uomini e DonneLa puntata dell’8 novembre di Uomini e Donne è cominciata conGalgani e. Nel corso di un’esterna, purtroppo, ci sono state delle incomprensioni dovute ad una canzone. I due hanno ascoltato il brano intitolato “Ora o mai più“, il cui testo è ricco di passione ed è piuttosto esplicito., allora, ha creduto chefosse propenso ad andare oltre con lei, ma questo non è avvenuto, anzi.è “to” dalla stanza in cui si trovava insieme alla dama.