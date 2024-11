Lapresse.it - Ue: Draghi, non può più posticipare decisioni

Budapest, 8 nov. (LaPresse) – “Ci sono grandi cambiamenti in vista e credo che quello che l’Europa non può più fare è posporre le. Come avete visto in tutti questi anni si sono posposte tanteimportanti perché aspettavamo il consenso. Consenso non è venuto, è arrivata solo uno sviluppo più basso, una crescita minore, oggi una stagnazione”. Lo ha detto Marioarrivando al vertice Ue informale di Budapest.