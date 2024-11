Ilfattoquotidiano.it - Trump vince, perde la stampa nostrana: mesi di previsioni sbagliate. Non c’è limite al ridicolo

di Savino BalzanoSia chiaro: noi non abbiamo motivo per esultare della vittoria di Donald, se non ragionando per un attimo su ciò che abbiamo rischiato, ovvero la vittoria di Kamala Harris. Che poi sarebbe stata la vittoria di quelli che tengono i fili di quell’uomo che è l’ombra di se stesso, quell’uomo del quale ancora gli Stati Uniti sfruttano il corpo, le membra (perché di testa e mente non è rimasto nulla), l’attuale Presidente Joe Biden.Come scrivo da moltie come altri (pochi) hanno avuto il coraggio di sottolineare nell’assordante coro del beota politicamente corretto italiano, il parziale isolazionismo di(evitiamo di essere eccessivamente confidenti sul punto. Cautela: sempre di statunitensi parliamo) potrebbe avvantaggiarci: insomma il rischio di danni nord americani in giro per il mondo si ridimensiona, mettiamola così.