Tutto.tv - Tommaso Franchi umiliato al Grande Fratello spagnolo: il pubblico non ci sta e sbotta

Leggi l'articolo completo su Tutto.tv

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del, durante la quale ci sono stati diversi risvolti molto interessanti, specie per quanto riguarda. Il ragazzo è stato un po’ preso di mira, non solo dai compagni d’avventura, ma anche dallo stesso conduttore. Questo atteggiamento ha generato una certa indignazione sul web da parte dei telespettatori del reality show italiano. Tutti controal GF, anche il conduttoreL’esperienza diall’interno della casa del Gran Hermano sta proseguendo. Il concorrente ha avuto un confronto con Maica Benedicto durante il quale le ha palesato di non avere alcun interesse a proseguire una conoscenza insieme a lei. Questa presa di posizione ha generato un forte malcontento nella diretta interessata, ma anche negli altri coinquilini, i quali non hanno esitato a scagliarsi contro il giovane.