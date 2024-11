Linkiesta.it - Scholz ha fatto la cosa giusta, ma (forse) troppo tardi

Leggi l'articolo completo su Linkiesta.it

Nello stereotipo consolidato, non associamo ai tedeschi la placidità e la tendenza a evitare lo scontro. Eppure, se guardiamo alla storia politica recente della Germania, sembrano dominare proprio questi esempi. Konrad Adenauer, Cancelliere cristiano-democratico protagonista del dopoguerra tedesco, vinse le elezioni del 1957 con un risultato storico per la Cdu (50,2 per cento) e uno slogan tutt’altro che entusiasta e combattivo: «Keine Experimente!» («Nessun esperimento!»), un messaggio di stabilità e continuità che incoraggiava la sua politica di conservatorismo e ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, senza avventurarsi in esperimenti politici rischiosi. In tempi più recenti, Angela Merkel ha governato sedici anni senza scossoni, senza riforme che alterassero l’equilibrio politico e sociale, trasmettendo un’immagine di stabilità e placidità, un approccio pragmatico votato al compromesso più che allo scontro.