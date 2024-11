Lanazione.it - San Michele resta senza scuolabus. I genitori: "Diritto allo studio negato"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Ormai da anni a San, frazione di Incisa, lonon arriva. "Il servizio funzionava perfettamente fino a pochi anni fa – spiega C., mamma di due bimbi che frequentano le scuole dell’obbligo -. All’improvviso è stato sospeso nel 2018 a 3 giorni dall’inizio dell’anno scolastico. Sono stati anche tolti i cartelli delle vecchie fermate, insieme a ogni speranza di ripristino". Per arrivare a San, bisogna affrontare via del Massone, una strada comunale di campagna e in salita, in alcuni punti più stretta rispetto alle due carreggiate. "Proprio su questo punta il Comune – denuncia C. -, oltre a dire che si rovinano i pulmini per le frasche. Ma è una strada comunale, è competenza loro fare la manutenzione. Fino a qualche anno il servizio funzionava e tuttora i pulmini vanno in zone piene di curve e impervie: proprio qui non vogliono venire?" La fermata più vicina è a vari chilometri da Sane a soli 800 metri dalla scuola di San Vito.