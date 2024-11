Ilgiorno.it - Quando le Strenne erano pezzi unici

Natale, tempo di regali. Offerti persino dalle banche. Fenomenali ("fenomeno unico al mondo", per riconoscimento di Umberto Eco), le "Cariplo 1955-2000 Il gioiello dell’editoria bancaria", degne della mostra con questo titolo. Realizzateil presidente si chiamava Dell’Amore, e l’Ufficio Stampa e Propaganda, poi Servizio Marketing e Studi, dell’allora Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (la più ricca al mondo) s’impegnava senza risparmio a fermare nel tempo tutta la bella Lombardia - arte, cultura e storia, da Saronno al Serio alla stella di Sabbioneta. - in un corpus senza pari di circa cento volumi fuori commercio. Cesellati con la ricercatezza di un editore clandestino. Persino Federico Zeri non ci trovava niente da criticare. Ora esposti, fino al 23 novembre (in coincidenza con la Settimana della Cultura d’Impresa, 14-28 novembre) alla Biblioteca di via Senato.