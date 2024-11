Premier Olanda condanna atti antisemiti

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

16.50 "Mi vergogno che questo sia successo nei Paesi Bassi, è un terribile attacco antisemita che non tollereremo". Lo ha detto ilolandese, Dick Schoof, a margine del Consiglio europeo inforrmale di Budapest. "Dopo la partita di calcio, diverse persone hanno attaccato tifosi israeliani, ed è questo che io chiamo atto antisemita. Non possiamo mai dire che non accadrà più, ma quello che si può fare è cercare di impedirlo", aggiunge Schoof, assicurando che i responsabili saranno "portati in tribunale".