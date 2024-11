Piantumati nuovi alberi nel Borgo di Testa di Lepre

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 8 novembre 2024 – Sono iniziati questa mattina, neldidi, l’opera di piantumazione per restituire verde e vitalità all’area urbana. Presenti il vice sindaco, Giovanna Onorati, il Presidente della Pro Loco, il Presidente del Comitato didie l’agronomo forestale Arsial, l’esperto che ha supervisionato tutte le fasi di abbattimento e reimpianto degli.Negli scorsi mesi, numerosi cittadini avevano espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che le operazioni di reimpianto deglipotessero essere rimandate, ma l’agronomo forestale ha confermato che i tempi previsti per l’intervento erano stati pianificati in questo periodo dell’anno, il più adatto per garantire il successo delle piantumazioni.In linea con le normative vigenti, è stata assicurata la sostituzione di ogni albero abbattuto.