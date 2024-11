Oasport.it - Pattinaggio artistico: una convincente Gutmann centra la sesta posizione nello short all’NHK Trophy. Sakamoto incanta

Continua il momento positivo di Lara Naki. L’azzurra ha infatti rispettato le aspettative della vigilia in occasione dellodell’NHK, quarto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diin scena questo weekend a Toky presso il Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium,ndo una preziosa.In una gara dove le concorrenti apparentemente più indietro hanno tutte performato ad alti livelli, la trentina si è ben distinta catturando l’attenzione del competente pubblico nipponico dando sfoggio di un programma molto particolare, apertosi con la bella combinazione triplo toeloop/triplo toeloop e proseguito poi con un doppio axel e un triplo lutz singolo in zona bonus, salti purtroppo chiamati corti di rotazione (nel caso del lutz è arrivata anche la chiamata di filo d’ingresso non marcato).