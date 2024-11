Osimhen protagonista con gli Spurs battuti a Istanbul

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-07 22:53:28 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Victorha segnato una doppietta regalando al Galatasaray una meritata vittoria sul Tottenham e mettendo fine al record del 100% dei londinesi in Europa League.L’attaccante nigeriano era troppo potente e troppo intelligente per una difesa improvvisata deglie, se non fosse stato per il portiere Fraser Forster, il margine di vittoria sarebbe stato molto maggiore.Anche Yunus Akgun ha segnato per i padroni di casa davanti a un chiassoso pubblico di casa con Will Lankshear, poi espulso in una notte agrodolce per l’attaccante adolescente, e Dominic Solanke in porta per gli.I tifosi del Galatasaray avevano creato il tipico clima ostile prima del calcio d’inizio e il rumore si era ulteriormente intensificato dopo sei minuti, quando la loro squadra era passata in vantaggio con il primo attacco serio.