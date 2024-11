Ilrestodelcarlino.it - Ora l’ultimo posto è a sole due lunghezze

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Fa impressione guardare la classifica dopo la nona giornata. Perché due delle squadre considerate "derelitte" hanno vinto, accorciando le distanze fra la Carpegna Prosciutto e l’ultima posizione, dove oggi c’è un trio a 4 punti. Piacenza ha stoppato Nardò, che stava andando come un treno, mettendo in fila due vittorie consecutive, cosa che la Vuelle non è ancora riuscita a fare, e dando la sensazione di essere uscita dal tunnel. L’ex Vuelle Serpilli (foto) ancora protagonista, con 18 punti. Mentre Brindisi è andata a sbancare con piena autorità il campo di Cremona, crollata dopo le tre vittorie di fila con cui aveva aperto la stagione. La Valtur ha avuto 20 punti dal nuovo acquisto Ivan Almeida, con 5 su 8 nelle triple. Stava per farcela anche Cento, che ha tenuto in scacco Rimini sul suo campo per tutta la gara, cedendo di misura.