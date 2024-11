Ilfattoquotidiano.it - Onu, 7 persone su 10 uccise a Gaza da Israele sono donne e bambini. “Non si può escludere il genocidio”

Circa il 70% dellenei primi 6 mesi di attacchi israeliani erano. È quanto emerge da un nuovo rapporto delle Nazioni Unite che copre il periodo di sei mesi dal primo novembre 2023 al 30 aprile 2024. Secondo il rapporto questi dati indicano “una violazione sistematica dei principi fondamentali del diritto umanitario internazionale, tra cui distinzione e proporzionalità”.Il documento di 32 pagine descrive in dettaglio “la terribile realtà che ha preso forma per il popolo didal 7 ottobre 2023”. Le uccisioni di civili e le violazioni del diritto internazionale esaminate “potrebbero in molti casi costituire crimini di guerra. Se commesse come parte di un attacco diffuso o sistematico diretto contro una popolazione civile, in seguito a una politica statale o organizzativa, queste violazioni poscostituire crimini contro l’umanità“, aggiunge l’Onu.