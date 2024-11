Lettera43.it - Milano, incendio in corso Vittorio Emanuele: evacuati i negozi

Un vastosi è propagato nel pomeriggio dell’8 novembre nel centro di, più precisamente presso, con un’alta colonna di fumo che ha invaso la zona. Le fiamme sono partite da un locale sotterraneo di uno deiposti all’altezza di via Dell’Agnello. Al momento non risulta coinvolta nessuna persona nel rogo.#Welcome to #In zona Duomo aè scoppiato un. Alcuni passanti hanno filmato la colonna di fumo nero. pic.twitter.com/CqLIdF5g8i— Klaatu (@Klaatu2949291) November 8, 2024L’intervento dei vigili del fuoco avrebbe chiarito l’origine dell’, partito da alcuni cavi elettrici presenti nell’intercapedine dell’edificio, dal quale si è poi alzata la colonna di fumo arrivata fino in Duomo. Presenti sul posto otto squadre dei vigili del fuoco, oltre agli agenti di polizia locale impegnati a transennare la zona ed evacuare iadiacenti l’