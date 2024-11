Gaeta.it - Meningite a Perugia: giovane ricoverato dopo festa di Halloween, autorità sanitarie avvisano

Facebook WhatsAppTwitter Un recente caso diha colpito, coinvolgendo unche adesso ènel reparto di Malattie infettive dell’ospedale locale. Lecompetenti hanno comunicato che i primi sintomi si sono maniti martedì scorso, stabilendo un periodo di contagiosità che va dal 29 ottobre fino al 5 novembre. Il fatto di cronaca ha sollevato preoccupazioni e scaturito interventi da parte dei servizi sanitari per contenere la situazione.Dettagli sul caso delIl ragazzo, al momento in fase di recupero, ha frequentato unadipresso l’Urban Club diil 31 ottobre 2024. La situazione ha spinto i funzionari sanitari a prendere misure cautelative, informando il pubblico attraverso la pagina Facebook della discoteca. La Usl Umbria 1 ha divulgato un comunicato amministrativo in cui viene espressa la difficoltà nel rintracciare tutti i partecipanti e si invita chi ha partecipato all’evento a rivolgersi al proprio medico per valutare una profilassi antibiotica specifica.