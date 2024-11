Anteprima24.it - Linea d’Ombra Festival: Pilar Fogliati taglia il nastro della 29esima edizione

Tempo di lettura: 5 minutiÈla prima ospitedi, a lei sarà conferito il Premio Speciale. Domani (sabato 9 novembre 2024), alle ore 16.15, i 331 giurati iscritti si ritroveranno per il consueto “start” in programma alla Sala Pasolini. Un ideale taglio delseguito a ruota (ore 16.30) dalle proiezionisezione CortoEuropa, aperta al pubblico oltre che alla giuria, presentata da Carla Paglioli con The Game (Inga Sunagatullina / Russia 2024 / 14’43’’), The Ballad (Christofer Nilsson / Francia 2023 / 13’13’’) e Tango Siesta (Dinko Bozanic / Croazia 2024 / 10’29’’); mentre alle 18.30 è in programma il lungometraggio “Stories”, per la sezione Passaggi d’Europa, al termineproiezione Alessandro De Simone dialogherà con il regista spagnolo Paco Sepùlveda e l’attore Edu Rejon.