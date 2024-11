Ilgiorno.it - L’ex sede risorge dopo il fallimento: "Qui Croce Rossa gestirà i disastri"

Venduta all’asta per 2,3 milioni di euro per ripianare, almeno in parte, i debiti accumulati dal comitato locale, la ormai exdelladiventerà un distaccamento del Centro di emergenza per il Nord-Est Italia. "La struttura verrà utilizzata come struttura di riferimento nella formazione del personale volontario della CRI, con attività previste già da questo fine settimana - conferma il presidente nazionale della CRI, Rosario Valastro - Diventerà un punto di riferimento per la gestione dei soccorsi nel Nord-Est del Paese e sarà inserita nella risposta dellaItaliana alle emergenze nazionali e internazionali". A Lipomo verranno spostati gli uffici e il parco automezzi che oggi è dislocato a Bresso, in provincia di Milano. "Nel pieno rispetto degli impegni presi e della tabella di marcia tracciata, il Comitato nazionale dellaItaliana ha portato a termine l’acquisizione della struttura e, con essa, restituisce al territorio un preziosissimo presidio e punto di snodo cruciale per le attività emergenziali e non solo - conclude il presidente - Questa struttura sarà inoltre un valido punto di riferimento per tutte le attività formative dell’associazione, dirette a volontari e operatori, e finalizzate a garantire una risposta concreta ai".