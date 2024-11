Formiche.net - Leonardo cresce nel terzo trimestre. Premiate anche le collaborazioni internazionali

Di fronte all’aumento della richiesta di sicurezza, legata al contesto geopolitico internazionale, è cresciutala domanda di sistemi, generando prospettive positive per il settore della Difesa. È quanto emerge dai risultati del2024 ottenuti da, presentati al consiglio di amministrazione dal presidente Stefano Pontecorvo. I nove mesi appena passati hanno registrato risultati solidi, in termini di crescita degli ordini, aumento di profittabilità e rafforzamento della performance di cassa. A fare la differenza per il gruppo di piazza Monte Grappa l’ottima performance commerciale del settore elicotteristico e dell’elettronica, e da una performance in crescita in tutte le aree del settore Difesa.I numeriNei primi nove mesi dell’anno gli ordini registrano un incremento dell’11,1% (+7,8% rispetto al dato di settembre 2023), per un totale di 14,7 miliardi.