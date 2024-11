Ilgiorno.it - La comunità del Mercato Wagner. In saletta corsi ed eventi per tutti

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Ildilancia la propria Community! Sconti, consegne a domicilio e unadi riferimento reale. Il primocomunale coperto della città, fondato nel 1929, diventa anche il primo a instaurare con i clienti un rapporto che va oltre la tradizionale spesa di qualità. Tra le novità: il rinnovo dellaaperta ai clienti, con dedica ai compianti Fabio Mosca e Ottavio Langelli, amici delche non ci sono più. Nel mese di ottobre, grazie all’accordo con Divani&Divani by Natuzzi, lo spazio è progressivamente divenuto un punto di incontro sempre più importante per, relax,, momenti di informazione e di socializzazione. Il programma, consultabile sul sito (comunale.com), sui canali social e disponibile nella stessasullo schermo preposto, è molto ricco e vario:sull’educazione cinofila edper gli appassionati di uncinetto si alternano a feste per bambini come quella – riuscitissima – di Halloween o la prossima prima di Natale.