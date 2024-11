Serieanews.com - Gyokeres “spaventa” le italiane: perché la clausola può diventare un problema

Viktorsta letteralmente devastando l’Europa. Ha unadi 100 milioni, e questo per leè un.C’è un nome che negli ultimi mesi sta facendo rumore in tutta Europa, tra numeri strabilianti e attenzioni dei più grandi club. Viktor Gyökeres non è più una promessa: è una realtà che sta riscrivendo le regole del gol.Viktorsta letteralmente devastando l’Europa (Foto: Ansa) – serieanews.comCon 16 reti in 10 partite in campionato e 5 gol in 4 apparizioni in Champions, l’attaccante svedese dello Sporting Lisbona sta facendo meglio persino di Erling Haaland, che quest’anno in Premier si è “fermato” a 11 gol in 10 partite e a 3 reti nella massima competizione europea.Gyökeres non è solo una macchina da gol, ma un giocatore che riesce a rendere umana persino la leggenda norvegese del Manchester City.