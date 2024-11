Isaechia.it - Gf Vip, Gabriel Garko torna a parlare del coming out nel reality: “Non lo avrei mai fatto, sono stato costretto!”

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

Di recenteto adel suoout avvenuto in diretta su Canale 5 alcuni anni fa durante una puntata del Grande Fratello Vip.Ospite a Ciao Maschio, il talk condotto da Nunzia De Girolamo, l’attore ha raccontato di esserepraticamentea dichiarare la sua omosessualità per evitare che qualcun altro gli facesse outing.Le sue parole riportate da Biccy.it:C’era qualcuno che mi impediva di essere me stesso, sotto tanti punti di vista, perché dal momento in cui blocchi l’aspetto del mio orientamento, vuol dire che blocchi tutto, è come una piccola palla di neve che rotolando diventa immensa. Una palla di neve che avrebbe potuto trasformarsi in valanga. Fosseper me, per come ragiono io e per quantoriservato, il famosoout non l’mai