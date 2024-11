.com - Davide Van De Sfroos, fuori la raccolta Van De Best

Leggi l'articolo completo su .com

Esce oggi Van De, lavoluta daVan Deper festeggiare i suoi 25 anni di carriera solistaEsce oggi, venerdì 8 novembre, Van De, lavoluta daVan Deper festeggiare i suoi 25 anni di carriera solista. Così il cantautore descrive questo disco: «Una specialenata dall’idea di fare un viaggio a ritroso sul sentiero del mio percorso musicale. Ho scelto 49 mie canzoni che ho ricantato e risuonato con l’aiuto di una miriade di musicisti e tre studi di registrazione che lavoravano in contemporanea. Un lavoro molto minuzioso che ci ha permesso di riproporre tanti brani del passato rispettandone lo spirito e la struttura ma regalandogli l’autenticità del presente e del suono di questo tempo». In occasione della pubblicazione di Van De, il cantautore incontra il pubblico per raccontare e raccontarsi in giro per l’Italia.