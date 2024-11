Lapresse.it - Cybersecurity, Santalucia: “C’è preoccupazione, anche giudici siano più attenti”

“È stato un incontro su temi che abbiamo ad oggetto della nostra riflessione da tempo, cioè i processi di criminalità mafiosa e organizzata, soprattutto nel sud, dove tribunali di piccole dimensioni devono fronteggiare processi a volte impegnativi”. Così il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe, al termine dell’incontro avuto con il presidente della direzione nazionale antimafia Giovanni Melillo in sede. Soprattutto, si è parlato di temi dell’attualità, quindi della ‘sicurezza informatica’: “Abbiamo ricevuto qualche informazione in più sullo stato dell’arte. Qualchepermane sui sistemi informatici del servizio giustizia” e pertanto “la situazione richiede attenzione massimada parte dei magistrati che devono avere, quando utilizzano i servizi informatici, un’attenzione maggiore alla sicurezza” e quindi “più cultura dell’accesso in sicurezza”.