Ilnapolista.it - Conte: «Capisco che Napoli è impaziente ma ci vuole tempo per ricostruire»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Antonio, allenatore del, in conferenza stampa ha parlato ancora del concetto di “ricostruzione” che accompagna squadra e club. E ammette: “Ci, ma mi accorgo anche che non c’è e non vedo tutta questa pazienza”: «Bisognerebbe partire ma il centro sportivo o lo stadio non spuntano come funghi»In prospettiva futura, la ricostruzione prosegue anche sui livelli societari? La risposta di:«Giusto dare uno stop altrimenti diventiamo mono-tematici. Noi ciò che stiamo facendo è un percorso che prevede diversi step, bisogna comunque dareper raggiungerli questi step, diversi traguardi sul cammino per poi competere con le solite note. Sono cose che valutiamo col club, col presidente, sapendo che non è che da oggi al domani ed esce il centro sportivo o lo stadio come funghi.