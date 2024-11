Inter-news.it - Chivu: «Esposito e Carboni di un altro livello. Non hanno mai fatto fatica»

Nel corso della sua intervista a Cronache di spogliatoio, Cristianha parlato anche di Pio, attaccante dell’Inter ora in Serie B. FUTURO – Cristian, nel corso della sua intervista a Cronache di spogliatoio, ha parlato anche di un breve passaggio sulla sua ex Inter. Oltre al suo commento sul passato con la Roma, l’ex difensore nerazzurro si è concentrato anche su. Queste le sue parole: «All’Inter porta Pioe Valentinad allenarsi con i ragazzi due anni più grandi di loro. Bisogna metterli in difficoltà, farli uscire dalla propria zona di comfort. Per migliorare un talento bisogna alzare il suodi allenamento e farlire, anche se loro due erano talmente forti e motivati che nonmai. Quando avevo 21 anni, all’Ajax Koeman mi rese all’improvviso capitano della squadra, questa cosa mi responsabilizzò molto.