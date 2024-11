Ultimouomo.com - Bronny James e la questione del nepotismo

Secondo la definizione dell’enciclopedia Treccani, ilè “il favoreggiamento, in genere di parenti e amici, nell’assegnazione di uffici, incarichi e posti di lavoro”. Sin da quando è diventato chiaro a tutti chesarebbe stato scelto al Draft dai Los Angeles Lakers, squadra nella quale gioca suo padre LeBron, in tanti si sono chiesti se la sua selezione alla numero 55 si configurasse come un caso di. In un certo senso, lo ha ammesso LeBron: «I bambini hanno sempre grandi sogni: da genitore cerchi di metterli nelle migliori condizioni per renderli realtà», cosa che lui ha fatto in tutti i modi possibili e immaginabili. Se non fosse stato il figlio di LeBron, i Lakers lo avrebbero scelto in quella posizione? Stanno perdendo delle opportunità con altri giocatori dando un contratto garantito a lui invece che a un altro giocatore?I dubbi non sono stati fugati neanche dopo le prime partite in gialloviola, sia quelle alla Summer League di Las Vegas che quelle in pre-season, dove nonostante tutti gli occhi fossero puntati su di lui, nessuno può davvero dire con certezza che cosa si sia visto.