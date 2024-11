Zonawrestling.net - Bo Dallas: “I film horror hanno ispirato la nascita dei Wyatt Sicks, io e Bray eravamo patiti”

ottenuto vittorie sul ring ogni volta checombattuto all’interno dello squared circle, in quanto si sono sempre assicurati che i loro avversari venissero sconfitti rapidamente, incutendogli principalmente terrore. Durante un’intervista a Collider, Boha parlato di ciò che halui e suo fratellonella creazione dei.Le sue parole“Crescendo, io e Windhamossessionati dai. Una delle nostre maggiori fonti di ispirazione è stata la versione anni ‘90 di ’The Stand’ di Stephen King. Entrambi lo adoravamo, ed è buffo perché quando ci venivano in mente idee per i personaggi, entrambi decidevamo indipendentemente di trarre spunto da Randall Flagg senza nemmeno accorgerci che l’altro lo stava facendo”.Per la cronaca, i piani attuali della stable sono concentrati in una storyline con The Miz, in quanto lorapito e continuano a tormentarlo.