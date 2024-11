Ilfattoquotidiano.it - Baby Gang furioso: “Il mio tour finisce qui per colpa di alcuni tecnici che non hanno saputo fare il loro lavoro e alcuna gente che ha voluto rompere il ca**o”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

era impegnato con il suoeuropeo. Dopo l’anteprima sold out a L’Aquila e i concerti in Spagna e a Zurigo, si è esibito al celebre Bataclan di Parigi. Ma a Colonia qualcosa si è rotto.si stava esibendo al Theater Am Tanzbrunnen, ma dopo qualche inconveniente tecnico sopra e sotto il palco è sbottato. “Purtroppo il mioqui – si legge nella nota che ha diffuso sui social – È tanto tempo che non salivo sul palco e non mi ricordavo che certaè ancora così. Non sono fatto per stare con le persone e, soprattutto, non ho più pazienza per nessuno. Per quello ho deciso di fermare il mio percorso qui”.Poi ha cercato di spiegare meglio la decisione drastica: “Mi sono dovuto fermare 4 volte perché dopo che una persona è svenuta ed è stata veramente male, molte personeiniziato afinta di svenire, e ciò mi ha fatto saltare tutta la scaletta che avevo preparato! E ho dovuto improvvisare.