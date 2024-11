Gaeta.it - Aggressione simbolica contro i diritti: bruciata bandiera arcobaleno a Trento

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio inquietante ha scosso la comunità di, dove unaè stataall’esterno del Bar Carasau, situato in via Galilei. Questo attacco non solo ha danneggiato l’ombrellone a cui era appesa la, ma ha anche sollevato un grande allarme riguardo al clima di odio crescentele persone LGBTQ+ nella regione. Arcigay del Trentino ha indetto un sit-in per sabato 9 novembre alle 15.30, nel tentativo di sostenere il bar e ribadire l’importanza del rispetto per iumani e l’uguaglianza.L’atto di vandalismo e le sue implicazioniL’incendio dellarappresenta un atto di vandalismo che ha suscitato indignazione tra i membri della comunità LGBTQ+ e i loro sostenitori. Lanon è solo un semplice simbolo; essa rappresenta decenni di lotte per icivili e l’uguaglianza.