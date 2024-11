Thesocialpost.it - “Abbiamo appena incrociato un UFO”. L’audio dei piloti e la conferma della compagnia aerea

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Immagine di repertorioI voli commerciali sono generalmente tranquilli, ma per idel volo American Airlines 2292 diretto a Phoenix, Arizona, il viaggio si è trasformato in un’esperienza surreale. Intorno alle 13.00 locali ihanno avvistato un oggetto volante non identificato che si librava sopra di loro, a un’altitudine di 37.000 piedi.L’incontro ravvicinatoSecondo The Drive, il volo era decollato senza problemi da Cincinnati, Ohio, e stava viaggiando in tutta tranquillità verso l’aeroporto internazionale di Phoenix Sky Harbor. Sino a che qualcosa di inspiegabile è accaduto mentre l’aereo sorvolava il Nord-Est del New Mexico. Ihanno contattato via radio l’Air Route Traffic Control Center di Albuquerque per cercare spiegazioni. Steve Douglass, un esperto radiofonista, ha intercettato e registrato la trasmissione, pubblicandola sul suo blog Deep Black Horizon.