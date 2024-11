Inter-news.it - Zielinski: «Inter, vogliamo finire tra le prime otto! Contenti»

premia l’atteggiamento dell’nella partita di stasera contro l’Arsenal, che ha permesso di portare a casa la vittoria per 1-0. La sua più che soddisfatta analisi arriva daTV.IL COMMENTO DEL TECNICO – Piotrdopo l’1-0 di-Arsenal: «Abbiamo fatto bene nei primi venti minuti, quello che contava era vincere e abbiamo ottenuto una grandissima vittoria. Sapevamo che affrontavamo una grandissima squadra, una che alla fine può essere fra chi vince. Ha grandi qualità, ma siamodi quanto fatto e che abbiamo vinto. Il nuovo format? Bene, abbiamo dieci punti. Cercheremo di vincere più partite possibili pertra le. Sfida da ex col Napoli? Sicuramente sarà una grandissima gara, si affrontano due grandi squadre. Poi speriamo che l’vinca: a Napoli sono statoanni benissimo, ma voglio fare bene per questa maglia prestigiosa».