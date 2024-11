Vi prego guardate Grande Fratello Federica parla e la reazione degli altri è puro imbarazzo

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

L’ingresso di Alfonso D’Apice nella casa delsembra aver suscitato non poca curiosità in alcuni inquilini del reality show condotto da Alfonso Signorini. Non avendo ancora avuto modo di scoprire il punto di vista disull’arrivo dell’ex fidanzato, Lorenzo ha deciso di confrontarsi con lei per porle alcune domande: “Come hai visto il suo ingresso? Te lo aspettavi?” chiede.La ragazza confessa di dover ancora realizzare quanto accaduto durante l’ultima puntata del, quando il suo ex fidanzato ha fatto l’ingresso nella casa: “È strano rivivere nella stessa Casa” dice. Ammette, però, di essere felice in quanto ha subito notato un atteggiamento molto sereno in Alfonso: “Mi fa piacere” dice stupita, “Non me lo aspettavo”.Leggi anche: “Via Cesara Buonamici”.