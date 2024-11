Ilrestodelcarlino.it - Una lectio magistralis da Nobel. Il professor Parisi al Municipale

Sono aperte le prenotazioni per partecipare all’incontro con Giorgio, premioper la Fisica nel 2021, atteso al teatro Valli, la sera di martedì 19 novembre, per unasu "Scienza, democrazia, educazione". L’iniziativa promossa da Comune e Fondazione I Teatri, è aperto alle scuole e alla cittadinanza su prenotazione al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/scienza-democrazia-educazione-giorgio-/252679. Oltre a essere uno dei fisici più importanti al mondo,si è sempre contraddistinto per le battaglie contro il pericolo nucleare e l’antiscientismo, l’attenzione ai mutamenti climatici, l’attenzione alle nuove generazioni e ai temi dell’educazione. Ile, premioper la Fisica nel 2021, è il sesto fisico italiano a cui è stato conferito questo riconoscimento, "per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria".