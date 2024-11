Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-11-2024 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nel primo messaggio a Trump da quando l’ex presidente si è assicurato un secondo mandato il leader cinese ha detto di sperare che entrambe le parti sostengono i principi del rispetto reciproco della coesistenza pacifica ed la cooperazione vantaggiosa per tutti si si è appellato entrambe le superpotenze per rafforzare il dialogo e la comunicazione gestire correttamente le differenze spendere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e trovare un modo con Stati Uniti di andare d’accordo in questa nuova era a beneficio di entrambi i paesi del mondo gli ultimi Raid israeliani sul libro Hanno ucciso 40 persone intorno alla di Barbie che mi dava le della vecchia nella parte orientale del paese 53 sarebbero i feriti va riferito il Ministero della Salute libanese secondo quanto riporta il Times of Israel al tramonto altri attacchi veramente colpito le roccaforti del bolla nella periferia meridionale di Beirut libanese Asia riferisce che ci sono stati almeno 4 attacchi non ci sonoimmediate di vittime o dettagli su ciò che è stato colpito l’anticiclone africano ha i giorni contati l’alta pressione che sta dominando in Italia dal 20 ottobre scorso la sera il fatto di alcune piogge dalla prossima settimana anche all’arrivo di correnti freddi da nord il tempo qui in Italia sta per cambiare l’aria polare in arrivo dal prossimo 12 novembre forti disagi per i viaggiatori da nord a sud della penisola domani sarà una giornata nera per chi si sposta sui mezzi pubblici infatti in programma un nuovo sciopero del trasporto pubblico locale l’ennesimo di questo turno caldo proclamato da una miriade di sigle sindacali lo sciopero sia non ci ha partecipato durerà in 24 ore senza fasce di garanzia a rischio bus metro e tram ma non entra ferroviario i dipendenti Trenitalia Italo e Trenord non aderiranno infatti alla protesta tornano ad aumentare le bollette del gas proprio alla vigilia della stagione invernale dell’area accensione dei riscaldamenti ottobre Siccome gli aggiornamenti delle autorità dell’energia che riguarda ormai solo i clienti bruner abili nel servizio di tutela il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 116,77 centesimi per metro cubo in omento del 5,3% su settembre erano impegnati nei rilievi di un incidente stradale asulla via Tiburtina all’altezza del Ponte del grande raccordo anulare quando tre agenti della polizia locale appartenenti al IV gruppo Tiburtino sono stati travolti da un’auto il conducente poi risultato positivo all’alcoltest Champions card Atalanta 0-2 calhanoglu rigore Luca Mezzano olio il Milan batte Real Madrid 1 3 per la Juve 1 1 e rimonta Lil il Bologna sconfitto dal Monaco 0 1 la zaghi seconda in classifica 10 punti a pari merito con Biancorosso di sport che Brest Liverpool primo in solitaria e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa