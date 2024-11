Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-11-2024 ore 10:00

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

Luceverdetrovati dalla redazione sul Raccordo Anulare rallentamenti con code in carreggiata interna tra l’ospedale Sant’Andrea via Salaria proseguendo tra Torre Angela e via Appia mentre in carreggiata esterna ilin coda dalla Bufalotta il Tomba di Nerone e di seguito allaFiumicino la via Appia molto trafficata ancora la via Flaminia con cuore da Labaro a Tor di Quinto stessa situazione sulla Salaria con la spada a via dei Prati Fiscali incolonnamenti risultato Urbano della A24-l’aquila-teramo da Tor Cervara alla tangenziale est e sulla stessa tangenziale code da via Nomentana via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico è tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni rallentamenti e code sulla via del mare e Sulla via Ostiense rispettivamente tra Acilia Vitinia e da Vitinia e Lido di Ostia ancora nel quadrante sud e coda tratti sulla Pontina da Castel Porziano alla Cristoforo Colombo e sulla via Laurentina tra via di Trigoria e via di Tor Pagnotta disagi al trasporto pubblico capitolino per infrastruttura della metro C il collegamento è garantito con servizio bus tra Centocelle e San Giovanni servizio regolare tra Centocelle e Pantano la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità