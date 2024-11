Isaechia.it - Temptation Island, è guerra social tra Siria e Alessia e Jenny: “Vuoi passare per quella che non sei!”

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

traPascarella,Guardiano ePingo sembra ormai un’amicizia definitivamente giunta al capolinea. Le prime due, in particolare, rimproverano alla seconda un comportamento scorretto.Da tempo, infatti, si rincorrevano gli indiziche facevano pensare ad un’importante frizione.Nelle ultime ore, però, è stata proprioPingo a sollevare nuovamente la questione, per fare chiarezza sulla propria versione dei fatti. Nelle sue Instagram Stories aveva spiegato di non aver mai litigato con, ma di essersi allontanata di riflesso perché quest’ultima ha scelto di coalizzarsi con.L’ex protagonista ha avuto modo di spiegare che in realtà non si sente colpevole di niente. Ma cos’è successo in sostanza? La Pingo sarebbe stata accusata di aver spifferato ad Alessandro Rosica di un avvenuto confronto traPascarella e Lino Giuliano, tenutosi a Napoli nel mese di agosto.