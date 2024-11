Lapresse.it - Striscia la notizia, i casi più eclatanti del tg satirico

Il 7 novembre 1988, quando ancora sulle reti Fininvest non andavano in onda i tg, da un’intuizione di Antonio Ricci nacque il telegiornalela, a oggi “il più longevo programma televisivodi informazione per numero di puntate al mondo” (certificato Guinness World Records nel 2011).In questi 36 anni il tgdi Antonio Ricci ha realizzato innumerevoli inchieste memorabili, condotto campagne sociali, combattuto contro i poteri forti e, grazie ai fuorionda, svelato la falsità che si cela dietro a molti personaggi pubblici. Impossibile citare tutti iche hanno fatto la storia del programma. Come dichiarato da Silvio Berlusconi, il fuorionda in cui Rocco Buttiglione proponeva un mega inciucio ad Antonio Tajani, portò nel 1994 alla caduta del suo primo governo.