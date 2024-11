Sport.quotidiano.net - Sottorete è la trasmissione di Teletruria dedicata al Cavallino. L’appuntamento fisso del lunedì. Perissi: "Il calcio oltre i risultati»

Da anni è uno dei volti di punta di, specializzata in cronaca, cinema e sport, Barbarada due stagioni è al timone di "", la principalesportiva della tv degli aretini che quest’anno celebra i 50 anni di attività ininterrotta, unica nel panorama italiano delle tv private. L’approfondimento sull’Arezzoè il cuore pulsante del programma, ma si spazia anche su temi extra calcistici. "Il nostro taglio è quello di un racconto che vadail risultato, la tattica, gli schemi. Abbiamo abolito le pagelle che secondo me in tv non funzionano ed un voto non racchiude la prestazione. Privilegiamo il lato umano cercando di scoprire passioni, hobby, la quotidianità dei protagonisti amaranto. Ovviamente restiamo sull’attualità del campo, ma provando a tirare fuori le loro emozioni e sentimenti".