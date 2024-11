361magazine.com - Scie di magia o bosco delle meraviglie? 10 idee regalo per un incantevole Natale di bellezza

Lebeauty pensate anche per i più esigenti quest’anno ci portano nel paesefiabe. Eccone 10 da non sottovalutare Aria di Feste aria di regali! Oggi è sempre più complesso scegliere ilperfetto da mettere sotto l’albero, quello in grado di strappare un sorriso alle persone care.Molti brand – sopratutto se parliamo die benessere – hanno però trovato soluzioni ad hoc che mettono d’accordo proprio tutti.La collezione diBottega Verde per il2024 presenta un assortimento talmente ampio e ricco di proposte, da trasformarsi in un “Villaggio di, dove i desideri diventano regali” condiper tutti, in varie fasce di prezzo, pronte a sorprendere per innovazione e ispirazione anche chi è a corto di.Ecco le 10 linee proposte per tutti i gusti e le esigenze:DI– linea cofanetti rossiAURORA D’INVERNO – linea cofanetti bianchi-celeste– linea cofanetti rosaFANTASIA DI SPEZIE – profumatori ambientePROFUMINI e ACQUE PROFUMATE – al profumo di cioccolato, panettone, pistacchio.