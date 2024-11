Dilei.it - Samuele Bersani ferma il tour: “Ho un problema di salute, devo stare a riposo”

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

“Qualcosa che ho da dirvi, insieme a un abbraccio”, ha scrittosu Instagram. Il preludio a un lungo post con il quale ha dato l’annuncio più sofferto: il cantautore è costretto are il suo nuovo, a un passo dall’inizio, a causa di undi. Al momento non ha rivelato ulteriori dettagli in merito, ma non ha perso occasione per sottolineare l’amarezza per dover sottoa questa necessaria decisione.siper undi“Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro”. Ha esordito così il cantautore nella lunga lettera rivolta ai suoi fan. Tanti appassionati della sua musica e soprattutto di parole indimenticabili: En e Xanax, Giudizi Universali, Freak, Spaccacuore sono solo alcuni titoli entrati ormai di diritto nell’olimpo del cantautorato italiano.