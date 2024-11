Oasport.it - Rugby, l’Argentina ai raggi X in vista del Test Match con l’Italia

Inizia questo weekend il novembre deiinternazionali die a Udinedi Gonzalo Quesada affronteràsabato sera. Una sfida difficile contro una formazione che negli ultimi 12 mesi è cresciuta tantissimo, arrivando a battere All Blacks, Australia e Sudafrica nell’ultima TheChampionship. Ma che Pumas sfideranno gli azzurri?che arriva in Italia è una squadra che dopo il quarto posto conquistato ai Mondiali ha deciso di dire addio a Michael Cheika e affidare la panchina a una leggenda dei Pumas, quel Felipe Contepomi che ha rivoluzionato la squadra in pochi mesi. Addio alsolo fisico, legato a un pack di assoluto livello e alle fiammate di trequarti come i Boffelli, per abbracciare unpiù moderno e spettacolare. Con i suoi pregi, ma anche i suoi difetti, che si sono viste nelle pesanti sconfitte subite nell’ultima Championship.